Кредит на вакцинацию предоставит Украине Всемирный банк

Кредит на вакцинацию предоставит Украине Всемирный банкhttps://racurs.ua/n154467-kredit-na-vakcinaciu-predostavit-ukraine-vsemirnyy-bank.htmlРакурс
Всемирный банк предоставит Украине кредит на сумму 90 млн долл. США для проведения вакцинации от коронавирусной болезни COVDI-19.
Кредит предоставят в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация». Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.
Отмечается, что этот проект направлен не только на помощь Украине в закупке вакцин от коронавируса, но и на совершенствовании инфраструктуры для хранения и логистики вакцин:
- организацию предоставления услуг;
- возмещения расходов поставщикам вакцин;
- расширение возможностей тестирований;
- усиление IT-систем;
- проведение кампании по информированию населения о вакцинации.
Проект обеспечит возмещение расходов Национальной службы здравоохранения Украины на вакцинацию около 10 млн человек и эффективное распределение вакцин между приоритетными группами, как определено дорожной картой проведения вакцинации в Украине, — отмечается в сообщении.
Во Всемирном банке рассчитывают, что этот кредит поможет Украине с закупкой и внедрением вакцин как в контексте международной инициативы COVAX, так и других.
Украина уже начала вакцинировать приоритетные группы, однако критической на данный момент целью является ускорение темпов прививок одновременно обращая внимание на группы риска, — отметил директор банка в Восточной Европе Аруп Банерджи.
Напомним, по мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, провести вакцинацию в Украине поможет «сарафанное радио».