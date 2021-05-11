Кредит на вакцинацию предоставит Украине Всемирный банк

Всемирный банк предоставит Украине 90 млн долл. на вакцинацию

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Всемирный банк предоставит Украине кредит на сумму 90 млн долл. США для проведения вакцинации от коронавирусной болезни COVDI-19.

Кредит предоставят в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация». Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Отмечается, что этот проект направлен не только на помощь Украине в закупке вакцин от коронавируса, но и на совершенствовании инфраструктуры для хранения и логистики вакцин:

организацию предоставления услуг;

возмещения расходов поставщикам вакцин;

расширение возможностей тестирований;

усиление IT-систем;

проведение кампании по информированию населения о вакцинации.

Проект обеспечит возмещение расходов Национальной службы здравоохранения Украины на вакцинацию около 10 млн человек и эффективное распределение вакцин между приоритетными группами, как определено дорожной картой проведения вакцинации в Украине, — отмечается в сообщении.

Во Всемирном банке рассчитывают, что этот кредит поможет Украине с закупкой и внедрением вакцин как в контексте международной инициативы COVAX, так и других.

Украина уже начала вакцинировать приоритетные группы, однако критической на данный момент целью является ускорение темпов прививок одновременно обращая внимание на группы риска, — отметил директор банка в Восточной Европе Аруп Банерджи.

Напомним, по мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, провести вакцинацию в Украине поможет «сарафанное радио».