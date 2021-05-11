Во время обысков в оккупированном Крыму, фото «Крымская солидарность»

https://racurs.ua/n154466-okkupanty-v-krymu-ubili-cheloveka-vo-vremya-obyskov-foto.html

Ракурс

Во временно оккупированном Крыму силовики ФСБ убили человека во время проведения обысков.

Адвокат уроженца Узбекистана Наби Рахимова Ислам Велиляев сообщил, что во время обысков убили его клиента, который якобы оказывал сопротивление. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Крымская солидарность».

Обыски проходили в селе Заветном и в микрорайоне Симферополя Дубки.

Оккупанты сегодня, 11 мая, утром в 6.30 оцепили район возле дома Рахимова, который в то время находился в Симферополе на заработках.

В доме находилась его жена с детьми в возрасте 11 и 15 лет. После обыска его жену увезли в «отдел по вопросам миграции».

Впоследствии также стало известно об обыске в недостроенном доме в симферопольском поселке Дубки, где, вероятно, работал Рахимов. Отмечается, что соседи слышали утром в доме перестрелку и взрыв. На месте силовики запретили проводить съемку и выставили оцепление далеко от дома.

Примерно в два часа дня к дому подъехала машина ритуальной службы. Людей отогнали от дома на большое расстояние, спустя 20 минут машина уехала, — рассказали свидетели.

Последний раз Рахимова видели вчера вечером — в Симферопольском районе.

Похоже, что дом брали штурмом. Здесь большие следы крови. Возможно его тянули, может сам полз. На полу рядом с пятнами крови валялись финики и лепешка. Он постился, — рассказал свидетель.

Отмечается, что Рахимова в Узбекистане объявили в розыск за причастность к запрещенной в стране партии «Хизб ут-Тахрир». В апреле 2013 года его арестовали в Москве как лицо, объявленное в розыск узбекскими властями.

Рахимов обратился к адвокатам, утверждая, что в Узбекистане его ждет политическое преследование и пытки, а в России он содержится в нечеловеческих условиях в переполненной камере, рассчитанной на несколько часов задержания. Кроме того, он был арестован снова сразу после освобождения.

Европейский суд по правам человека, куда обратился Рахимов с жалобой, в 2014 году постановил для РФ выплатить ему компенсацию в размере 17 тыс. евро за судебные и моральные издержки.

В Крыму семья Рахимовых проживала с 2015 года.