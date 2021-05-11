Під час обшуків в окупованому Криму, фото: «Кримська солідарність»

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Ракурс

У тимчасово окупованому Криму силовики ФСБ вбили людину під час проведення обшуків.

Адвокат уродженця Узбекистану Набі Рахімова Іслам Веліляєв повідомив, що під час обшуків вбили його клієнта, який нібито чинив опір. Про це повідомляє Фейсбук-спільнота «Кримська солідарність».

Обшуки відбувалися в селі Завітному та в мікрорайоні Сімферополя Дубки.

Окупанти сьогодні, 11 травня, вранці о 6.30 оточили район біля будинку Рахімова, який в той час перебував у Сімферополі на заробітках.

У будинку перебувала його дружина з дітьми віком 11 і 15 років. Після обшуку його дружину відвезли у «відділ з питань міграції».

Згодом також стало відомо про обшук в недобудованому будинку в сімферопольському селищі Дубки, де, імовірно, працював Рахімов. Зазначається, що сусіди чули вранці в будинку перестрілку і вибух. На місці силовики заборонили проводити зйомку і виставили оточення далеко від будинку.

Приблизно о другій годині дня до будинку під’їхала машина ритуальної служби. Людей відігнали від будинку на велику відстань, через 20 хвилин машина поїхала, — розповіли свідки.

Останній раз Рахімова бачили вчора ввечері — в Сімферопольському районі.

Схоже, що будинок брали штурмом. Тут великі сліди крові. Можливо його тягнули, може сам повз. На підлозі поруч з плямами крові валялися фініки і коржик. Він постив, — розповів свідок.

Зазначається, що Рахімова в Узбекистані оголосили в розшук за причетність до забороненої в державі партії «Хізб ут-Тахрір». У квітні 2013 року його заарештували в Москві як особу, оголошену в розшук узбецькою владою.

Рахімов звернувся до адвокатів, стверджуючи, що в Узбекистані його чекає політичне переслідування і тортури, а в Росії він міститься в нелюдських умовах в переповненій камері, розрахованій на кілька годин затримання. Крім того, він був заарештований знову відразу після звільнення.

Європейський суд у прав людини, куди звернувся Рахімов зі скаргою, у 2014 році постановив для РФ виплатити йому компенсацію в розмірі 17 тис. євро за судові та моральні витрати.

У Криму сім’я Рахімових проживала з 2015 року.