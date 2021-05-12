Усі шукають Медведчука — подробиці про обшуки в кума Путіна, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n154474-usi-shukaut-medvedchuka-podrobyci-pro-obshuky-v-kuma-putina.html

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Віктора Медведчука, нардепа і лідера ОПЗЖ, шукають українські правоохоронці аби вручити підозру за трьома статями Кримінального кодексу. Обшуки у будинку, де проживає кум російського президента і його дружина Оксана Марченко, закінчилися о першій годині ночі 12 травня.

Про це повідомив інший представник «Опозиційної платформи — За життя» Нестор Шуфрич.

Він запевнив, що самого Медведчука в будинку не було, але йому відомо, де той знаходиться.

Шуфрич в коментарі Pavlovsky News запевнив, що Медведчук перебуває в Україні і не буде ховатися від слідства.

Обшук в Медведчуків тривав дев’ять годин, проходив в коректній формі. Шуфрич заявив, що не бачить порушень закону в діях Медведчука в Криму, оскільки Верховна Рада у 2014 році врегулювала двома законами бізнес на півострові.

Учора на брифінгу голова СБУ Баканов повідомив, що Медведчук перебуває в Україні, але точне місце його перебування наразі невідоме. А от партнер лідера ОПЗЖ Тарас Козак вже в Росії.

Що стосується пана Козака, то він, за нашою інформацією, перебуває в Росії тимчасово, можливо, від’їхав із території РФ на відпочинок, але не планує, на жаль, повертатися в Україну, — заявив Баканов.

Журналіст Михайло Ткач опублікував у ніч на 12 травня в себе у Фейсбук фото з-під маєтку Медведчуків. На ньому видно, що співробітники СБУ все ще тупцяються поблизу воріт і не зайшли в будинок.

Медведчук назвав «політичною розправою» проведені в нього вдома і в офісі обшуки й підготовку йому підозри в державній зраді. Він переконує, що в Україні і не збирається переховуватися від слідства. Медведчук називає дії влади «політичною розправою» і «готовий брати участь у законних слідчих діях».

11 травня СБУ провела обшуки у будинку, де мешкає нардеп від фракції партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук разом із дружиною. Згодом генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру у державній зраді Медведчуку і Козаку.

За словами Венедіктової, нардепів підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Росією Криму.