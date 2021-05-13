Як розвивався роман принца Вільяма та Кейт, розповіла їхня подруга

Як розвивався роман принца Вільяма та Кейт Міддлтон, розповіла їхня подруга. Фото: Global Look Press

https://racurs.ua/ua/n154537-yak-rozvyvavsya-roman-prynca-vilyama-ta-keyt-middlton-rozpovila-yih-podruga.html

Ракурс

Принц Вільям та Кейт Міддлтон, герцоги Кембриджські, нещодавно відсвяткували десяту річницю свого весілля. Про те, як розпочалися їхні стосунки, розповіла колишня однокурсниця герцога Кембриджського Лора Варшауер.

Вільям та Кейт вступили до Сент-Ендрюського університету у 2001 році, тоді ж вони й познайомилися. Варшауер зазначила, що не змогла не помітити симпатію, що виникла між майбутнім подружжям майже одразу після їхнього знайомства, пише People.

Кожен раз, коли Кейт була в кімнаті, Вільям звертав на неї увагу. Коли ми обідали в їдальні й вони розмовляли, було помітно, наскільки їхнє спілкування було природним, як багато їм потрібно було сказати одне одному, — зізналась Лора Варшауер.

Подруга пари зауважила, що тоді вона очікувала, що друзі Вільям і Кейт колись можуть закрутити роман. Перейшовши на другий курс, пара стала сусідами.

Вони жили разом у квартирі з іншими друзями. Згодом закохані почали разом ходити на заняття. В інтерв’ю десятирічної давності на честь заручин Кейт Міддлтон і принц Вільям розповіли про свій роман в університеті.

Принц Вільям зауважив, що разом у квартиру вони переїхали, ще будучи товаришами. Але така близькість і привела до романтичних стосунків.

Нагадаємо, Меган Маркл та принц Гаррі долучились до святкування десятої річниці весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма. Скандальна королівська парочка герцогів Сассекських в приватному порядку особисто привітала Вільяма та Кейт з особливою віхою їхнього подружнього життя

Джерело: People