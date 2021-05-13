Илля Кива. Фото: Бігус

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Ракурс

Ілля Кива, нардеп від «Опозиційної платформи — За життя», створив суспільний резонанс захистом своєї кандидатської дисертації.

У зв’язку з цим рух «ЧЕСНО» зацікавився, скільки народних обранців отримують додаткові надбавки за наукові звання. Про це повідомляє прес-служба руху.





Надбавку за звання отримують трохи більше чверті депутатів, а 20 депутатів отримують подвійну надбавку. Натомість оклад депутата встановлений з огляду на розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня кожного року. Наразі він становить 2 тис. 270 гривень.





Саме таку суму виплачуватимуть нардепу Іллі Киві — за умови, що він отримає звання кандидата наук із державного управління. До кінця роботи Верховної Ради 9-го скликання вона становитиме майже 110 тис. грн. Окрім Киви, скандальним власником «заслуженого» звання є Микола Тищенко. Він є заслуженим працівником сфери послуг та вже отримує надбавку. Також надбавку за почесне звання отримують понад сотня нардепів. Серед них:

лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко;

«слуга» та екс-кандидат у мери Києва Ірина Верещук;

нардеп Андрій Деркач;

«слуга» Олександр Качура;

голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський;

голова комітету свободи слова Нестор Шуфрич;

очільниця «Голосу» Кіра Рудик;

кнопкодав-рекордсмен Антон Яценко.

Також у Верховній Раді є депутати, які отримують надбавки і за почесне звання, і за науковий ступінь. Більшість із них є представниками фракції ОПЗЖ, зокрема нардеп Тарас Козак є кандидатом економічних наук та заслуженим економістом України. У «Європейській солідарності» таку надбавку отримує Петро Порошенко — заслужений економіст України та кандидат юридичних наук. У «Слузі народу» подвійну надбавку отримує Микола Стефанчук, він також і заслужений юрист, і кандидат юридичних наук.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що про дисертацію нардепа Іллі Киви, котрий здобуває науковий ступінь кандидата наук із державного управління, Міністерство освіти та науки України дізналося зі ЗМІ та сайту вишу, де відбувся захист. Наразі відомство очікує на саму дисертацію та планує провести її експертизу.