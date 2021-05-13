Илья Кива. Фото: Бигус

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Ракурс

Илья Кива, нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь», создал общественный резонанс защитой своей кандидатской диссертации.

В связи с этим движение «ЧЕСТНО» заинтересовалось, сколько народных избранников получают дополнительные надбавки за ученые звания. Об этом сообщает пресс-служба движения.



Надбавку за звание получают чуть больше четверти депутатов, а 20 депутатов получают двойную надбавку. В то же время оклад депутата установлен с учетом размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января каждого года. Сейчас он составляет 2 тыс. 270 гривен.

Именно такую сумму выплатят нардепу Илье Киве — при условии, что он получит звание кандидата наук по государственному управлению. К концу работы Верховной Рады 9-го созыва эта сумма составит почти 110 тыс. грн. Кроме Кивы, скандальным владельцем «заслуженного» звания является Николай Тищенко. Он имеет звание заслуженного работника сферы услуг, и уже получает надбавку. Также надбавку за почетное звание получают более сотни нардепов. Среди них:

лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко;

«слуга» и экс-кандидат в мэры Киева Ирина Верещук;

нардеп Андрей Деркач;

«слуга» Александр Качура;

глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский;

глава комитета свободы слова Нестор Шуфрич;

глава «Голоса» Кира Рудик;

кнопкодав-рекордсмен Антон Яценко.

Также в Верховной Раде есть депутаты, которые получают надбавки и за почетное звание, и за научную степень. Большинство из них являются представителями фракции ОПЗЖ, в частности, нардеп Тарас Козак является кандидатом экономических наук и заслуженным экономистом Украины. В «Европейской солидарности» такую надбавку получает Петр Порошенко — заслуженный экономист Украины и кандидат юридических наук. В «Слуге народа» двойную надбавку получает Николай Стефанчук, он и заслуженный юрист и кандидат юридических наук.

Напомним, ранее мы сообщали, что о диссертации нардепа Ильи Кивы, который получает научную степень кандидата наук по государственному управлению, Министерство образования и науки Украины узнало из СМИ и сайта вуза, где состоялась защита. Сейчас ведомство ожидает саму диссертацию и планирует провести ее экспертизу.