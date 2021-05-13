Проезд в столичном метро может подорожать, фото: «Киев Информ»

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«Киевский метрополитен» и «Киевпастранс» обратились с письмом к столичным властям, в котором просят поддержать их в условиях пандемии коронавируса — выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд.

Соответствующие письма опубликованы на странице столичного метрополитена в социальной сети Фейсбук.

Обоснованной ценой поездки в метрополитене считают 21 грн.

Альтернативу этому решению авторы письма видят в предоставлении финансовой поддержки метрополитена на сумму 1 млрд 514 млн грн.

Отмечается, что с начала пандемии пассажиропоток значительно упал:

в 2019 году он составлял 495 млн 339 тыс. пассажиров

в 2020 году — 279 млн 484 тыс .;

за четыре месяца 2021 года — 85 млн 163 тыс.

Прошлый год предприятие завершило с убытком в размере 1 млрд 175 млн грн, а в текущем году, по оценкам экспертов, ожидаются убытки на сумму 3 млрд 421 млн грн.

Поэтому есть риск задержки или невыплаты зарплаты работникам, отмечают на предприятии. Так, недавно коммунальное предприятие получило информацию о переводе административного персонала на четырехдневную рабочую неделю.

В результате около 3 тыс. работников недополучать пятую часть своих зарплаты, подчеркивается в письме.

В «Киевпасстрансе» отмечают, что их перевозки упали на 39,9%. При этом тарифы на электроэнергию выросли в 1,2 раза, а минимальная зарплата — в 1,75 раза.

Поэтому в «Киевпасстрансе» экономически обоснованными считают такие тарифы на 2021:

25,18 грн — на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус)

78,90 грн — на проезд городской электричкой.