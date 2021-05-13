Проїзд у столичному метро може здорожчати, фото: «Киев Информ»

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«Київський метрополітен» та «Київпастранс» звернулися з листом до столичної влади, в якому просять підтримати їх в умовах пандемії коронавірусу — виділити кошти з бюджету або переглянути тарифи на проїзд.

Відповідні листи опубліковані на сторінці столичного метрополітену в соціальній мережі Фейсбук.

Обґрунтованою ціною поїздки у метрополітені вважають 21 грн.

Альтернативу цьому рішенню автори листа вбачають у наданні фінансової підтримки метрополітену на суму 1 млрд 514 млн грн.

Зазначається, що з початку пандемії пасажиропотік значно впав:

у 2019 році він становив 495 млн 339 тис. пасажирів;

у 2020 році — 279 млн 484 тис.;

за чотири місяці 2021 року — 85 млн 163 тис.

Минулий рік підприємство завершило зі збитками на суму 1 млрд 175 млн грн, а поточному році, за оцінками експертів, очікуються збитки на суму 3 млрд 421 млн грн.

Через це є ризик затримки чи невиплати зарплати працівникам, наголошують у підприємстві. Так, нещодавно комунальне підприємство отримало інформацію про переведення адміністративного персоналу на чотириденний робочий тиждень.

В результаті близько 3 тис. працівників недоотримуватимуть п’яту частину свої зарплати, наголошується у листі.

У «Київпастрансі» зазначають, що їхні перевезення впали на 39,9%. При цьому тарифи на електроенергію зросли в 1,2 раза, а мінімальна зарплата — в 1,75 раза.

Тож у «Київпастрансі» економічно-обґрунтованими вважають такі тарифи на 2021 рік:

25,18 грн — на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус);

78,90 грн — на проїзд міською електричкою.