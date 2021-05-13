Ілон Маск обвалив курс біткоїна своєю заявою

Ілон Маск. Фото: Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n154534-ilon-mask-obvalyv-kurs-bitkoyina-svoieu-zayavou.html

Ракурс

Курс біткоїна суттєво обвалився через заяву відомого винахідника та засновника компанії з виробництва електрокарів Tesla Ілона Маска про те, що компанія відмовляється продавати авто за біткоїни.

Натомість інші криптовалюти компанія продовжить приймати. Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що Ілон Маск заявив, що компанія Tesla занепокоєна швидким зростанням використання викопного палива для майнінгу криптовалюти біткоїн та для проведення операції з цією криптовалютою, а тому Tesla відмовляється від приймання біткоїнів як засобів оплати. Однак Ілон Маск зауважив, що компанія не планує продавати жоден біткоїн, який у неї вже є.

Після скандальної заяви Ілона Маска курс біткоїна упав на 15% до трохи понад 46 тис. дол. за монету, після чого курс знову виріс та подолав позначку в 50 тис. дол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що електромобілі Tesla почали продавати за біткоїни — найбільш відому криптовалюту у світі. Такий варіант оплати був доступний лише в США, проте Маск обіцяв, що до кінця року купувати електромобілі за біткоїни зможуть і жителі інших країн світу.

Джерело: Bloomberg