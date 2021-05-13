Нові штами коронавірусу в Україні досліджуватиме МОЗ. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n154533-novi-shtamy-koronavirusu-v-ukrayini-doslidjuvatyme-moz.html

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Розповсюдження нових штамів коронавірусу в Україні буде досліджувати Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Також разом з інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка фахівці проведуть дослідження наявності антитіл до коронавірусу. Про це на брифінгу 13 травня заявила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

Науковці оцінять стан популяційного імунітету населення, визначать найвразливіші групи, частку безсимптомних випадків, а також можливі фактори ризику.

Дослідження планують проводити у два етапи. Перший етап — формування мобільних бригад, які будуть складатися з соцпрацівників та медиків. За згодою респондентів вони проводитимуть опитування та братимуть зразки крові для тестів на наявність антитіл до коронавірусу.

Шаталова зазначила, що проектом планується охопити 9 тис. дорослих українців, які мешкають у різних населених пунктах, мають різний вік та стать.

Другий етап — обробка заповнених анкет та формування результатів дослідження. Його науковці планують завершити протягом літа.

Ініціатива буде добровільною, учасники дослідження зможуть безкоштовно отримати результати тестів, — розповіли в Міністерстві.

Нагадаємо, коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 12 травня, зафіксовано ще 6 тис. 813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що значно більше, ніж за добу до цього, коли було виявлено 4 тис. 538 хворих.