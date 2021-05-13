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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Коронавірус в Україні — захворюваність знову зросла (ІНФОГРАФІКА)

13 тра 2021, 09:13
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 12 травня, зафіксовано ще 6 тис. 813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що значно більше, ніж за добу до цього, коли було виявлено 4 тис. 538 хворих.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що серед нових випадків захворювання 289 дітей та 160 медпрацівників.

Найбільше нових випадків коронавірусу за результатами 12 травня зафіксували в таких регіонах України:

  • Києві — 726;
  • Харківській області — 635;
  • Донецькій області — 587;
  • Дніпропетровській області — 553;
  • Рівненській області — 459.

За добу здійснено 89 тис. 490 тестувань на коронавірус.

Госпіталізували за добу 2 тис. 569 осіб. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 271 тис. 910 осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.

За добу зафіксовано 346 летальних випадків, одужали — 19 тис. 507 осіб.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 2 млн 135 тис. 886 осіб;
  • одужали 1 млн 816 тис. 643 пацієнтів;
  • померли 47 тис. 333 хворих.

12 травня вакциною від коронавірусу щеплено ще 20 тис. 386 людей.

Загалом з початку кампанії вакцинації від COVID-19 в Україні щеплення отримали 901 тис. 107 людей. З них:

  • першу з двох необхідних доз отримали 901 105 осіб;
  • дві дози (тобто завершили вакцинацію) отримали 3 тис. 828 осіб (з них дві особи отримали першу дозу за кордоном).

Коронавірус в Україні, інфографіка: Максим Степанов

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Джерело: Ракурс


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