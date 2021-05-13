Коронавірус в Україні — захворюваність знову зросла (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n154528-koronavirus-v-ukrayini-zahvoruvanist-znovu-zrosla-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 12 травня, зафіксовано ще 6 тис. 813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що значно більше, ніж за добу до цього, коли було виявлено 4 тис. 538 хворих.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Зазначається, що серед нових випадків захворювання 289 дітей та 160 медпрацівників.
Найбільше нових випадків коронавірусу за результатами 12 травня зафіксували в таких регіонах України:
- Києві — 726;
- Харківській області — 635;
- Донецькій області — 587;
- Дніпропетровській області — 553;
- Рівненській області — 459.
За добу здійснено 89 тис. 490 тестувань на коронавірус.
Госпіталізували за добу 2 тис. 569 осіб. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 271 тис. 910 осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.
За добу зафіксовано 346 летальних випадків, одужали — 19 тис. 507 осіб.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 2 млн 135 тис. 886 осіб;
- одужали 1 млн 816 тис. 643 пацієнтів;
- померли 47 тис. 333 хворих.
12 травня вакциною від коронавірусу щеплено ще 20 тис. 386 людей.
Загалом з початку кампанії вакцинації від COVID-19 в Україні щеплення отримали 901 тис. 107 людей. З них:
- першу з двох необхідних доз отримали 901 105 осіб;
- дві дози (тобто завершили вакцинацію) отримали 3 тис. 828 осіб (з них дві особи отримали першу дозу за кордоном).