В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n154528-koronavirus-v-ukrayini-zahvoruvanist-znovu-zrosla-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 12 травня, зафіксовано ще 6 тис. 813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що значно більше, ніж за добу до цього, коли було виявлено 4 тис. 538 хворих.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що серед нових випадків захворювання 289 дітей та 160 медпрацівників.

Найбільше нових випадків коронавірусу за результатами 12 травня зафіксували в таких регіонах України:

Києві — 726;

Харківській області — 635;

Донецькій області — 587;

Дніпропетровській області — 553;

Рівненській області — 459.

За добу здійснено 89 тис. 490 тестувань на коронавірус.

Госпіталізували за добу 2 тис. 569 осіб. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 271 тис. 910 осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.

За добу зафіксовано 346 летальних випадків, одужали — 19 тис. 507 осіб.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 2 млн 135 тис. 886 осіб;

одужали 1 млн 816 тис. 643 пацієнтів;

померли 47 тис. 333 хворих.

12 травня вакциною від коронавірусу щеплено ще 20 тис. 386 людей.

Загалом з початку кампанії вакцинації від COVID-19 в Україні щеплення отримали 901 тис. 107 людей. З них: