На Закарпатті під час пересилання «Укрпоштою» загинули 8 млн бджіл, фото: Віталій Глагола

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Ракурс

«Укрпошта» прокоментувала повідомлення про загибель під час пересилання 8 млн бджіл на Закарпатті.

У компанії зазначають, що щорічно в сезон транспортують бджіл і такий інцидент стався вперше. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому прес-службою держкомпанії.

Зазначається, що деталі цього випадку ще з’ясовуються, проте однією з причин загибелі бджіл у компанії вже називають різке підвищення температури в області до понад +27°.

Паралельно колеги вже провели перемовини з Асоціацією бджолярів та, безпосередньо, з бджолярами-відправниками. Ступінь відповідальності та питання компенсації будуть визначені після з’ясування усіх обставин, — зазначається в повідомленні.

Також в «Укрпошті» повідомляють, що з 12 травня вимоги до пересилання та транспортування бджіл посилюються.

Зокрема, вже погоджено з профільною асоціацією питання щодо температурних обмежень: «Укрпошта» не перевозитиме бджіл, якщо температура повітря в місті відправлення чи доставки буде перевищувати +20°, — зазначає прес-служба компанії.

Крім того, у наступному році «Укрпошта» планує припинити надання такої послуги. Одна з причин цього — неможливість обробки таких вантажів автоматичними сортувальними лініями.

В наступному році компанія припинить надання цієї послуги і буде рекомендувати клієнтам завчасно звертатись до спеціалізованих перевізників, щоб зберегти і свій бізнес, і здоров’я бджіл, — наголошують в «Укрпошті».

Нагадаємо, за інформацією закарпатських ЗМІ, нещодавно під час пересилання «Укрпоштою» загинули 8 млн бджіл, які були у спеціальних пакетах. За словами пасічників, комахи, яких перевозили в умовах спеки у звичайній вантажівці, задихнулися.