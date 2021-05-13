Тедрос Адханом Гебрейесус зробив щеплення від коронавірусу, фото: Tedros Adhanom Ghebreyesus

https://racurs.ua/ua/n154526-ochilnyk-vooz-schepyvsya-vid-koronavirusu-foto.html

Ракурс

Тедрос Адханом Гебрейесус, очільник Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ), вакцинувався від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це він повідомив 12 травня на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер.

Настала моя черга зробити щеплення від COVID-19 в Університетській клініці Женеви, — зазначив він.

Гебрейесус наголошує, що вакцини проти COVID-19 слід доставити в усі країни світу якомога швидше.

Вакцини рятують життя. Дуже важливо якомога швидше доставити їх у всі регіони. Якщо ви, як і я, живете в країні, де доступні вакцини, будь-ласка, вакцинуйтеся, коли настане ваша черга, — наголосив очільник ВООЗ.



Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вакцинувався від коронавірусу у прямому ефірі на початку березня.