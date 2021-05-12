Аварія на ЧАЕС — Академія наук підтвердила наявність реакцій під «Укриттям»https://racurs.ua/ua/n154525-avariya-na-chaes-akademiya-nauk-pidtverdyla-nayavnist-reakciy-pid-ukryttyam.htmlРакурс
Ядерні реакції на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) не перевищують норм безпеки.
Зростання щільності потоку нейронів спостерігається після встановлення нового безпечного конфайнменту (НБК) над зруйнованим блоком ЧАЕС. Про це повідомили в Інституті проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук.
Так Інститут відреагував на появу публікації у журналі Science, у якій йдеться про те, що під проектом «Укриття» тривають небезпечні ядерні реакції.
Фахівці стверджують, що ще у 2015 році передбачили збільшення щільності потоку нейтронів, якщо атмосферні опади перестануть потрапляти всередину об'єкта «Укриття» внаслідок встановлення конфайнменту в проектне положення.
Експерти очікують, що й надалі буде спостерігатися зростання щільності потоку нейтронів через втрату вологи в шарі перезволоженого середовища лавоподібних паливно-вмісних матеріалів (ПВМ).
Саме тому науковці акцентують на необхідності поглибленого дослідження стану ПВМ та вивчення факторів, що впливають на стан ядерної безпеки об'єкта «Укриття», — зазначили в науковій установі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Чорнобильська атомна електростанція налякала вчених несподіваними ядерними реакціями усередині — у масах уранового палива почалися реакції поділу.