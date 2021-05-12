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Ракурс
ЧАЕС. Фото: slovoidilo.ua

Аварія на ЧАЕС — Академія наук підтвердила наявність реакцій під «Укриттям»

12 тра 2021, 22:46
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Ядерні реакції на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) не перевищують норм безпеки.

Зростання щільності потоку нейронів спостерігається після встановлення нового безпечного конфайнменту (НБК) над зруйнованим блоком ЧАЕС. Про це повідомили в Інституті проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук.

Так Інститут відреагував на появу публікації у журналі Science, у якій йдеться про те, що під проектом «Укриття» тривають небезпечні ядерні реакції.

Фахівці стверджують, що ще у 2015 році передбачили збільшення щільності потоку нейтронів, якщо атмосферні опади перестануть потрапляти всередину об'єкта «Укриття» внаслідок встановлення конфайнменту в проектне положення.

Експерти очікують, що й надалі буде спостерігатися зростання щільності потоку нейтронів через втрату вологи в шарі перезволоженого середовища лавоподібних паливно-вмісних матеріалів (ПВМ).


Саме тому науковці акцентують на необхідності поглибленого дослідження стану ПВМ та вивчення факторів, що впливають на стан ядерної безпеки об'єкта «Укриття», — зазначили в науковій установі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Чорнобильська атомна електростанція налякала вчених несподіваними ядерними реакціями усередині — у масах уранового палива почалися реакції поділу.

Джерело: Ракурс


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