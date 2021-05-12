Авария на ЧАЭС — Академия наук подтвердила наличие реакций под «Укрытием»https://racurs.ua/n154525-avariya-na-chaes-akademiya-nauk-podtverdila-nalichie-reakciy-pod-ukrytiem.htmlРакурс
Ядерные реакции на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) не превышают норм безопасности.
Рост плотности потока нейронов наблюдается после установления нового безопасного конфайнмента (НБК) над разрушенным блоком ЧАЭС. Об этом сообщили в Институте проблем безопасности атомных электростанций Национальной академии наук.
Так Институт отреагировал на появление публикации в журнале Science, в которой говорится о том, что под проектом «Укрытие» продолжаются опасные ядерные реакции.
Специалисты утверждают, что еще в 2015 году предусмотрели увеличение плотности потока нейтронов, если атмосферные осадки перестанут попадать внутрь объекта «Укрытие» после установки конфайнмента в проектное положение.
Эксперты ожидают, что и в дальнейшем будет наблюдаться рост плотности потока нейтронов из-за потери влаги в слое переувлажненной среды лавообразных топливно-содержащих материалов (ТСМ).
Именно поэтому ученые акцентируют внимание на необходимости углубленного исследования состояния ТСМ и изучения факторов, влияющих на состояние ядерной безопасности объекта «Укрытие», — отметили в научном учреждении.
Напомним, ранее мы сообщали, что Чернобыльская атомная электростанция напугала ученых неожиданными ядерными реакциями внутри — в массах уранового топлива начались реакции деления.