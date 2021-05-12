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13 мая западные христиане празднуют Вознесение Господне. Фото: Укринформ
13 мая западные христиане празднуют Вознесение Господнеhttps://racurs.ua/n154524-13-maya-zapadnye-hristiane-prazdnuut-voznesenie-gospodne.htmlРакурс
13 мая западные христиане отмечают Вознесение Господне, которое ежегодно выпадает на четверг 40-го дня после Пасхи. Именно в этот день Иисус вознесся на небеса и соединился с Богом.
Православная церковь 13 мая чтит память апостола Иакова Зеведеева. День в народе прозвали Яков Теплый, потому что в данный период после затянувшихся холодов наступало настоящее тепло — близилось лето.
Также ежегодно 13 мая в мире отмечается Всемирный день техники для будущего. Инженеры и разработчики демонстрируют свои инновационные технологические произведения. Цель таких мероприятий — привлечение внимания людей к важности технологического развития.
В четверг, 13 мая, день ангела празднуют Василий, Игнат, Максим, Никита и Яков.
День в истории:
- 1830 — Эквадор вышел из состава Великой Колумбии и объявил себя независимой республикой;
- 1865 — в Одессе открыт третий университет в Украине — Новороссийский, сегодня — национальный университет имени Мечникова;
- 1918 — советскому Наркомату продовольствия предоставлены чрезвычайные полномочия для реквизиции продуктов у крестьян;
- 1927 — основан киевский футбольный клуб «Динамо»;
- 1950 — в английском Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата «Формулы-1»;
- 1981 — на площади Святого Петра в Ватикане турецкий террорист Али Агджа тяжело ранил Папу Римского Иоанна Павла II,
- 1989 — около 2 тыс. студентов объявили голодовку на пекинской площади Тяньаньмэнь, требуя проведения в Китае демократических реформ;
- 1991 — в Киеве прошел I Конгресс поляков, проживающих в Украине;
- 2014 — пророссийские боевики во время боев за Славянск устроили засаду в окрестностях села Маячка. В результате нападения боевиков на колонну 95-й отдельной аэромобильной бригады погибли семь украинских десантников.
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