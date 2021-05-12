13 мая западные христиане празднуют Вознесение Господне. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n154524-13-maya-zapadnye-hristiane-prazdnuut-voznesenie-gospodne.html

Ракурс

13 мая западные христиане отмечают Вознесение Господне, которое ежегодно выпадает на четверг 40-го дня после Пасхи. Именно в этот день Иисус вознесся на небеса и соединился с Богом.

Православная церковь 13 мая чтит память апостола Иакова Зеведеева. День в народе прозвали Яков Теплый, потому что в данный период после затянувшихся холодов наступало настоящее тепло — близилось лето.

Также ежегодно 13 мая в мире отмечается Всемирный день техники для будущего. Инженеры и разработчики демонстрируют свои инновационные технологические произведения. Цель таких мероприятий — привлечение внимания людей к важности технологического развития.

В четверг, 13 мая, день ангела празднуют Василий, Игнат, Максим, Никита и Яков.

День в истории: