Одно из самых высоких зданий в секторе Газа разрушил Израиль – видео взрыва

https://racurs.ua/n154523-odno-iz-samyh-vysokih-zdaniy-v-sektore-gaza-razrushil-izrail-video-vzryva.html

Ракурс

Ракетная война между Израилем и Палестиной набирает новые обороты. Израильские военные с помощью ракетного удара разрушили одно из самых высоких зданий в секторе Газа «Аль Шорук».

В здании были расположены офисы местных и иностранных СМИ. Видео момента авиаудара, снятое местным жителем, опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

По информации издания The Times of Israel, авиаудар по этому зданию был мотивирован тем, что в таких башнях размещаются командные пункты террористических группировок Газы.

Предварительно начальнику службы безопасности было приказано эвакуировать людей из помещений, здание подверглось ряду так называемых предупредительных атак «стуком по крыше».

Напомним, ранее мы сообщали, что ракетная война между Израилем и Палестиной продолжается уже вторые сутки. Боевики движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад» атаковали ракетами города в центральной части Израиля.

Под обстрел попали Тель-Авив и населенные пункты рядом. В Израиле погибли пять человек, в секторе Газа — 35.