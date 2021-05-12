Медведчук ознакомился с подозрением и покинул Офис генпрокурора

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Ракурс

Виктор Медведчук, нардеп и лидер ОПЗЖ, заявил, что законно подозрение ему не вручили.

По словам нардепа, прокуроры дали ему ознакомиться с копией подозрения, но оригинал не вручили. Об этом Медведчук рассказал журналистам, выйдя из Офиса генпрокурора.

Согласно действующему законодательству подозрение не вручили, но с ним я ознакомился вместе с адвокатом, — сказал он.

Адвокат Медведчука Богдан Коваль заявил, что они еще не успели посмотреть материалы дела.

Как рассказал Медведчук, его подозревают в совершении государственной измены и нарушении правил войны, в частности речь идет о разграблении национальных ценностей в оккупированном Крыму. По его мнению, предъявленные обвинения являются необоснованными и бездоказательными.

Медведчук еще раз повторил, что не собирается покидать Украину.

Напомним, Виктор Медведчук 12 мая прибыл в Офис генпрокурора. Он заявил о давлении, отвергает все обвинения. Медведчук готов к любому сценарию и не боится ничего, даже ареста.