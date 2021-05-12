Медведчук ознайомився з підозрою та залишив Офіс генпрокурора

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Віктор Медведчук, нардеп і лідер ОПЗЖ, заявив, що законно підозру в держзраді йому не вручили.

За словами нардепа, прокурори дали йому ознайомитися з копією підозри, але оригінал не вручили. Про це Медведчук розповів журналістам, вийшовши з Офісу генпрокурора.

Згідно з чинним законодавством підозру не вручили, але з нею я ознайомився разом з адвокатом, — сказав він.

Адвокат Медведчука Богдан Коваль заявив, що вони ще не встигли переглянути матеріали справи.

Як розповів Медведчук, його підозрюють у вчиненні державної зради та порушенні правил війни, зокрема мова йде про розграбування національних цінностей в окупованому Криму. На його думку, висунуті звинувачення є необґрунтованими та бездоказовими.

Медведчук ще раз повторив, що не збирається залишати Україну.

Нагадаємо, Віктор Медведчук 12 травня прибув в Офіс генпрокурора. Він заявив про тиск, відкидає усі звинувачення, заявив і про готовність до будь-якого сценарію і не боїться нічого, навіть арешту.