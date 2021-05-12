Стрілянина в Казані – терориста на два місяці заарештував суд. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n154521-strilyanyna-v-kazani-terorysta-na-dva-misyaci-zaareshtuvav-sud.html

Ракурс

Терориста, який влаштував стрілянину в школі Казані, заарештував суд. Сам Галявієв під час засідання суду повідомив, що не заперечує проти свого арешту.

Суд задовольнив клопотання слідства — 19-річного Ільназа Галявієва триматимуть під вартою два місяці, до 11 липня, повідомляють російські ЗМІ.

На засіданні слідчий повідомив, що «Галявієв збирався вбити двох і більше осіб, бажаючи висловити свою перевагу», і зробив у школі не менше 17 пострілів з рушниці, яку приніс з собою.

Свою вину у вчиненні масових вбивств, за які йому загрожує довічне позбавлення волі, він визнав. Втім, не виключено, що Галявієву вдасться уникнути колонії, якщо медики визнають його неосудним.

Нагадаємо, 11 травня в школі № 175 в російській Казані сталася стрілянина та вибух. Російська влада заявляла про 11 загиблих та 32 поранених.

Під час допиту 19-річний Ільназ Галявієв заявив, що «усвідомив себе богом» близько двох місяців тому, а влітку у ньому «почав прокидатися монстр і він всіх почав ненавидіти».