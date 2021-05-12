Стрельба в Казани – террориста на два месяца арестовал суд. Фото: Риа Новости

https://racurs.ua/n154521-strelba-v-kazani-terrorista-na-dva-mesyaca-arestoval-sud.html

Ракурс

Террориста, устроившего стрельбу в школе Казани, арестовал суд. Сам Галявиев во время заседания суда сообщил, что не возражает против своего ареста.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил 19-летнего Ильназа Галявиева под стражу на два месяца, до 11 июля, сообщают российские СМИ.

На заседании следователь сообщил, что «Галявиев собирался убить двух и более лиц, желая выразить свое превосходство», и произвел в школе не менее 17 выстрелов из ружья, которое принес с собой.

Свою вину в совершении массовых убийств, за которые ему грозит пожизненное лишение свободы, он признал. Впрочем, не исключено, что Галявиеву удастся избежать колонии в случае, если медики признают его невменяемым.

Напомним, 11 мая в школе № 175 в российской Казани произошла стрельба и взрыв. Российские власти заявляли о 11 погибших и 32 раненых.

Во время допроса 19-летний Ильназаров заявил, что «осознал себя богом» около двух месяцев назад, а летом в нем «начал просыпаться монстр и он всех начал ненавидеть».