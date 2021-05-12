Фото: argumenti.ru

https://racurs.ua/n154504-boynya-v-shkole-kazani-chto-nashli-v-kvartire-terrorista-foto.html

Ракурс

Казанский террорист держал дома множество запрещенных вещей и читал Коран.

В квартире Ильназа Галявиева, который с сообщником устроили теракт в казанской школе, был проведен обыск. Результаты следственных мероприятий и соответствующие фото опубликовал Telegram-канал Life Shot.

В доме убийцы хранилось пять упаковок селитры, бутылка с настойкой лекарства «Мухомор», одна упаковка силикагеля, алюминиевая пудра, весы, часовой механизм, гвозди, Коран и какие-то видеозаписи. В одной из комнат обнаружили коробки из-под патронов и обгоревшие двери, которые Галявиева поджег перед тем, как шел на преступление.

Кроме того, в квартире нашли сейф для оружия, коробку из-под дробовика, а также охотничий билет, разрешение на оружие и килограммы аммиачной селитры.

Напомним, 11 мая в школе № 175 в российской Казани произошла стрельба и взрыв. Российские власти заявляли о 11 погибших и 32 раненых. Силовики заявляют, что нападавших было двое. Одного из стрелков застрелили в школе, другого задержали.

Во время допроса 19-летний Ильназаров заявил, что «осознал себя богом» около двух месяцев назад, а летом в нем «начал просыпаться монстр и он всех начал ненавидеть».