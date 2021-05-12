Фото: argumenti.ru

https://racurs.ua/ua/n154504-biynya-v-shkoli-kazani-scho-znayshly-u-kvartyri-terorysta-foto.html

Ракурс

Казанський терорист тримав вдома безліч заборонених речей та читав Коран.

У квартирі Ільназа Галявієва, який зі спільником влаштував теракт у казанській школі, був проведений обшук. Результати слідчих заходів та відповідні фото опублікував Telegram-канал Life Shot.

В оселі вбивці зберігалося п’ять упаковок селітри, пляшка з настоянкою ліки «Мухомор», одна упаковка силікагелю, алюмінієва пудра, ваги, годинниковий механізм, цвяхи, Коран та якісь відеозаписи. В одній із кімнат виявили коробки з-під патронів та обгорілі двері, які Галявієв підпалив перед тим, як ішов на злочин.

Крім того, в квартирі знайшли сейф для зброї, коробку з-під дробовика, а також мисливський квиток, дозвіл на зброю і кілограми аміачної селітри.

Нагадаємо, 11 травня в школі № 175 в російській Казані сталася стрілянина та вибух. Російська влада заявляла про 11 загиблих та 32 поранених. Силовики заявляють, що нападників було двоє. Одного зі стрільців застрелили в школі, іншого затримали.

Під час допиту 19-річний Ільназ Галявієв заявив, що «усвідомив себе богом» близько двох місяців тому, а влітку у ньому «почав прокидатися монстр і він всіх почав ненавидіти».