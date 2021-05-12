Стан перемир’я на Донбасі оцінило командування ООС

Стан перемир’я на Донбасі оцінило командування ООСhttps://racurs.ua/ua/n154503-stan-peremyr-ya-na-donbasi-ocinylo-komanduvannya-oos.htmlРакурс
На Донбасі 27 липня 2020 року було оголошено режим всеосяжного припинення вогню.
Попри це, за час дії цього режиму зафіксовано вже близько 1,6 тис. його порушень з боку російсько-терористичних військ, з них понад 900 — у поточному році. Про це сьогодні, 12 травня, під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За словами Наєва, зі здійснених окупантами в цьому році обстрілів позицій українських військових, понад 200 (або 22% від загальної кількості) були із застосуванням важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями.
При цьому, слід зазначити, що починаючи з березня місяця, кількість обстрілів з боку противника збільшилася, — наголосив він.
Так, з травня майже щоденно фіксуються від двох до п’яти обстрілів із озброєння, забороненого мінськими домовленостями, в кожному з яких противник використовує від п’яти до 10 мін.
Загалом з 27 липня 2020 року по 10 травня 2021 року зафіксовано 1 тис. 589 порушень режиму припинення вогню з боку противника. З них:
- 1 тис. 427 провокаційних обстрілів позицій Об'єднаних сил;
- один випадок диверсійних дій (на Бахмутському напрямку 29 листопада 2020 року); 69 випадків застосування противником безпілотників. Противник активно застосовує безпілотники для ведення розвідки та завдання втрат Об'єднаним силам (зокрема і в ударному варіанті, як носії вибухових пристроїв, гранат та мін);
- 31 зміна позиційного розміщення підрозділів противника (удосконалення фортифікаційного обладнання);
- три випадки просування озброєних осіб у напрямку позицій Об'єднаних сил;
- 38 випадків дистанційного мінування місцевості;
- 16 обстрілів населених пунктів;
- чотири обстріли ділянок місцевості.