Стан перемир’я на Донбасі оцінило командування ООС

Війна на Донбасі триває, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n154503-stan-peremyr-ya-na-donbasi-ocinylo-komanduvannya-oos.html

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На Донбасі 27 липня 2020 року було оголошено режим всеосяжного припинення вогню.

Попри це, за час дії цього режиму зафіксовано вже близько 1,6 тис. його порушень з боку російсько-терористичних військ, з них понад 900 — у поточному році. Про це сьогодні, 12 травня, під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами Наєва, зі здійснених окупантами в цьому році обстрілів позицій українських військових, понад 200 (або 22% від загальної кількості) були із застосуванням важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

При цьому, слід зазначити, що починаючи з березня місяця, кількість обстрілів з боку противника збільшилася, — наголосив він.

Так, з травня майже щоденно фіксуються від двох до п’яти обстрілів із озброєння, забороненого мінськими домовленостями, в кожному з яких противник використовує від п’яти до 10 мін.

Загалом з 27 липня 2020 року по 10 травня 2021 року зафіксовано 1 тис. 589 порушень режиму припинення вогню з боку противника. З них: