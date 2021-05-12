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Війна на Донбасі триває, фото: Міноборони України

Стан перемир’я на Донбасі оцінило командування ООС

12 тра 2021, 15:22
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На Донбасі 27 липня 2020 року було оголошено режим всеосяжного припинення вогню.

Попри це, за час дії цього режиму зафіксовано вже близько 1,6 тис. його порушень з боку російсько-терористичних військ, з них понад 900 — у поточному році. Про це сьогодні, 12 травня, під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами Наєва, зі здійснених окупантами в цьому році обстрілів позицій українських військових, понад 200 (або 22% від загальної кількості) були із застосуванням важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

При цьому, слід зазначити, що починаючи з березня місяця, кількість обстрілів з боку противника збільшилася, — наголосив він.

Так, з травня майже щоденно фіксуються від двох до п’яти обстрілів із озброєння, забороненого мінськими домовленостями, в кожному з яких противник використовує від п’яти до 10 мін.


Загалом з 27 липня 2020 року по 10 травня 2021 року зафіксовано 1 тис. 589 порушень режиму припинення вогню з боку противника. З них:

  • 1 тис. 427 провокаційних обстрілів позицій Об'єднаних сил;
  • один випадок диверсійних дій (на Бахмутському напрямку 29 листопада 2020 року); 69 випадків застосування противником безпілотників. Противник активно застосовує безпілотники для ведення розвідки та завдання втрат Об'єднаним силам (зокрема і в ударному варіанті, як носії вибухових пристроїв, гранат та мін);
  • 31 зміна позиційного розміщення підрозділів противника (удосконалення фортифікаційного обладнання);
  • три випадки просування озброєних осіб у напрямку позицій Об'єднаних сил;
  • 38 випадків дистанційного мінування місцевості;
  • 16 обстрілів населених пунктів;
  • чотири обстріли ділянок місцевості.

Джерело: Ракурс


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