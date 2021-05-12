Состояние перемирия на Донбассе оценило командование ООС

Война на Донбассе продолжается, фото: Минобороны Украины

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На Донбассе 27 июля 2020 года был объявлен режим всеобъемлющего прекращения огня.

Несмотря на это, за время действия этого режима зафиксированы уже около 1,6 тыс. его нарушений со стороны российско-террористических войск, из них более 900 — в текущем году. Об этом сегодня, 12 мая, во время всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны» рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам Наева, из совершенных оккупантами в этом году обстрелов позиций украинских военных, более 200 (или 22% от общего количества) были с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

При этом, следует отметить, что начиная с марта месяца, количество обстрелов со стороны противника увеличилось, — подчеркнул он.

Так, с мая почти ежедневно фиксируются от двух до пяти обстрелов из вооружения, запрещенного минскими договоренностям, в каждом из которых противник использует от пяти до 10 мин.

Всего с 27 июля 2020 года по 10 мая 2021 года зафиксированы 1 тыс. 589 нарушений режима прекращения огня со стороны противника. Из них: