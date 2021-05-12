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Ракурс
Военный корабль РФ. Фото: Думская

Военный корабль РФ засняли на фото возле побережья Украины

12 мая 2021, 13:18
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Агрессия России возле украинских границ не утихает полностью. Ракетный корвет РФ «Павел Державин» находился всего в 19 милях восточнее Черноморска, что в Одесской области.

Соответствующий морской объект заметили при помощи радиолокатора в береговом пограничном посту в Одесской области, передает «Думская».

Корабль РФ. Фото: Думская

Сообщается, что неопознанный объект опросили по радиоканалу и получили ответ, что это «Бугель 363». Такой позывной принадлежит патрульному кораблю черноморского флота Российской Федерации с бортовым номером 363 — ракетному корвету «Павел Державин».

После того как корабль обнаружили возле украинского побережья, он начал двигаться семиузловым ходом в восточном направлении. Судя по всему, он сопровождал американский корабль береговой охраны USCGC Hamilton (WLC753), который вчера покинул Одессу.


Напомним, ранее мы сообщали, что два больших российских десантных корабля Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога» остаются в Черном море. Ранее они прибыли на якобы учения возле оккупированного Крыма.

Источник: Думская

Источник: Ракурс


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