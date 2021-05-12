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Ракурс
Во время митинга у Офиса президента, фото: Михаил Волынец

Шахтеры пришли к Зеленскому выбивать долги по зарплате (ВИДЕО)

12 мая 2021, 13:06
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В Киеве возле здания Офиса президента сегодня, 12 мая, началась всеукраинская акция протеста горняков.

Народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Митингующие требуют:

  • рассчитаться с горняками шахт по зарплатным долгам;
  • остановить разрушительные процессы в угольной отрасли;
  • установить адекватную цену на уголь;
  • остановить импорт ресурсов из России и Беларуси;
  • отозвать законопроекты, которыми ликвидируется социальный диалог и устанавливается диктатура работодателя.

Впоследствии митингующие отправились к зданию Министерства энергетики Украины, где проходила встреча их делегатов с министром.

Вчера, 11 мая, пресс-служба Минэнергетики сообщала о достижении договоренностей с Министерством финансов относительно срочного погашения задолженности по заработной плате шахтерам за текущий год.

Отмечалось, что средства в объеме 836,5 млн грн должны поступить на счета угледобывающих предприятий в ближайшие дни.

Политизация и безосновательные протесты приводят к созданию искусственного кризиса и негативно сказываются на репутации отрасли, — заявляли в Минэнерго.

В то же время Волынец вчера заявлял, что зарплатный долг перед горняками превысил сумму 2 млрд грн.


И это без учета долгов перед шахтой «Краснолиманская», предприятиями Виктора Вишневецкого, долгового хвоста перед горняками шахты «Надия», — подчеркнул депутат.

Источник: Ракурс


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