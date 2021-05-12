Во время митинга у Офиса президента, фото: Михаил Волынец

https://racurs.ua/n154491-shahtery-prishli-k-zelenskomu-vybivat-dolgi-po-zarplate-video.html

Ракурс

В Киеве возле здания Офиса президента сегодня, 12 мая, началась всеукраинская акция протеста горняков.

Народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Митингующие требуют:

рассчитаться с горняками шахт по зарплатным долгам;

остановить разрушительные процессы в угольной отрасли;

установить адекватную цену на уголь;

остановить импорт ресурсов из России и Беларуси;

отозвать законопроекты, которыми ликвидируется социальный диалог и устанавливается диктатура работодателя.

Впоследствии митингующие отправились к зданию Министерства энергетики Украины, где проходила встреча их делегатов с министром.

Вчера, 11 мая, пресс-служба Минэнергетики сообщала о достижении договоренностей с Министерством финансов относительно срочного погашения задолженности по заработной плате шахтерам за текущий год.

Отмечалось, что средства в объеме 836,5 млн грн должны поступить на счета угледобывающих предприятий в ближайшие дни.

Политизация и безосновательные протесты приводят к созданию искусственного кризиса и негативно сказываются на репутации отрасли, — заявляли в Минэнерго.

В то же время Волынец вчера заявлял, что зарплатный долг перед горняками превысил сумму 2 млрд грн.