Шахтеры пришли к Зеленскому выбивать долги по зарплате (ВИДЕО)https://racurs.ua/n154491-shahtery-prishli-k-zelenskomu-vybivat-dolgi-po-zarplate-video.htmlРакурс
В Киеве возле здания Офиса президента сегодня, 12 мая, началась всеукраинская акция протеста горняков.
Народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Митингующие требуют:
- рассчитаться с горняками шахт по зарплатным долгам;
- остановить разрушительные процессы в угольной отрасли;
- установить адекватную цену на уголь;
- остановить импорт ресурсов из России и Беларуси;
- отозвать законопроекты, которыми ликвидируется социальный диалог и устанавливается диктатура работодателя.
Впоследствии митингующие отправились к зданию Министерства энергетики Украины, где проходила встреча их делегатов с министром.
Вчера, 11 мая, пресс-служба Минэнергетики сообщала о достижении договоренностей с Министерством финансов относительно срочного погашения задолженности по заработной плате шахтерам за текущий год.
Отмечалось, что средства в объеме 836,5 млн грн должны поступить на счета угледобывающих предприятий в ближайшие дни.
Политизация и безосновательные протесты приводят к созданию искусственного кризиса и негативно сказываются на репутации отрасли, — заявляли в Минэнерго.
В то же время Волынец вчера заявлял, что зарплатный долг перед горняками превысил сумму 2 млрд грн.
И это без учета долгов перед шахтой «Краснолиманская», предприятиями Виктора Вишневецкого, долгового хвоста перед горняками шахты «Надия», — подчеркнул депутат.