«Слугам» приказали записываться на прием к Зеленскому

Слуга народа. Фото: Колумнист

https://racurs.ua/n154490-slugam-prikazali-zapisyvatsya-na-priem-k-zelenskomu.html

Ракурс

«Слуга народа», партия президента Украины Владимира Зеленского, вместе со своими представителями, уже не сможет посещать Офис Зеленского без предупреждения о визите.

Теперь народные депутаты не имеют права свободно заходить в здание Офиса президента, предъявив только свое удостоверение. Об этом информирует «Украинская правда» в Telegram.

Сообщается, что отныне доступ для нардепов от «Слуги народа» станет возможным только в том случае, если на их имя есть предварительный заказ в бюро пропусков.

Мы очень возмущались, даже в чаты сбрасывали видео, как коллеги скандалили с охраной. Но нам потом объяснили охранники, якобы такие ограничения продолжаются, если на работе есть президент. Когда президента нет — проходите, полная открытость, — жалуются народные избранники.



Как выяснилось, дополнительные меры относительно нардепов в Офисе Зеленского появились несколько месяцев назад — после того, как депутат Гео Лерос ворвался в приемную к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Напомним, ранее мы сообщали, что Фейсбук объявил, что удалил страницы ботоферм, связанных с украинской политикой, например, партией «Слуга народа», освоившие 210 тыс. долл. Страницы маскировались под новостные, многие изредка меняли названия.