Виктор Медведчук придет в Офис генпрокурора. Фото: zikua.tv

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Виктор Медведчук, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», 12 мая должен явиться в Офис генпрокурора.

Кум президента РФ Владимира Путина, которому 11 мая выписали подозрение в госизмене, примет участие в следственных действиях. Политик будет пытаться доказать свою невиновность. Об этом заявили его адвокаты Камиль Кирпичев и Людмила Чередниченко, передает издание «Страна».

Виктор Медведчук намерен сегодня явиться к генпрокурору для участия в следственных действиях и доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений, — заявили защитники.

Юристы считают, что действия Офиса генпрокурора в отношении Медведчука «незаконны».

Напомним, 11 мая глава Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова подписала подозрения по трем эпизодам нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Политиков подозревают в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Также, по информации следствия, кум Путина передал России информацию о секретном подразделении Вооруженных сил Украины.

Сам Медведчук действия прокуратуры считает политической расправой за его

«принципиальную политическую позицию». Обыски, которые 11 мая прошли у него дома и в офисе, нардеп считает противозаконными. Политик заверил, что находится в Украине, не намерен прятать от правосудия и будет участвовать в «законных следственных действиях».

Источник: «Страна»