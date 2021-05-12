Медведчук придет в Офис генпрокурора — адвокаты назвали датуhttps://racurs.ua/n154489-medvedchuk-pridet-v-ofis-genprokurora-advokaty-nazvali-datu.htmlРакурс
Виктор Медведчук, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», 12 мая должен явиться в Офис генпрокурора.
Кум президента РФ Владимира Путина, которому 11 мая выписали подозрение в госизмене, примет участие в следственных действиях. Политик будет пытаться доказать свою невиновность. Об этом заявили его адвокаты Камиль Кирпичев и Людмила Чередниченко, передает издание «Страна».
Виктор Медведчук намерен сегодня явиться к генпрокурору для участия в следственных действиях и доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений, — заявили защитники.
Юристы считают, что действия Офиса генпрокурора в отношении Медведчука «незаконны».
Напомним, 11 мая глава Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова подписала подозрения по трем эпизодам нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Политиков подозревают в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Также, по информации следствия, кум Путина передал России информацию о секретном подразделении Вооруженных сил Украины.
Сам Медведчук действия прокуратуры считает политической расправой за его
«принципиальную политическую позицию». Обыски, которые 11 мая прошли у него дома и в офисе, нардеп считает противозаконными. Политик заверил, что находится в Украине, не намерен прятать от правосудия и будет участвовать в «законных следственных действиях».
Источник: «Страна»