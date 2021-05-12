Юрий Луценко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n154488-scenarist-schitaet-zriteley-lohami-lucenko-o-podozrenii-medvedchuku.html

Ракурс

Юрий Луценко, бывший генеральный прокурор Украины, считает события, связанные с объявлением вчера, 11 мая, подозрения в госизмене народному депутату из «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Меведчуку, «кином».

Об этом Луценко заявил в сообщении, опубликованном на его странице в социальной сети Фейсбук.

По словам Луценко, он 11 мая удалил ранее опубликованный комментарий о том, что Медведчуку дали бежать из Украины, поскольку «не хотел быть пессимистом».

Подумал, что ну нельзя же так тупо разводить зрителей! Надеялся, что спецслужбы просто тянут паузу перед бурным финалом. Но нет. Сценарист таки считает зрителей лохами, — заявил Луценко.

По словам Луценко, в последний раз такое «кино» в Украине происходило в 1999 году — по делу бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, которому сначала разрешили вылет из Украины, а впоследствии уже проголосовали за отмену неприкосновенности.