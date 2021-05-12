Сценарист вважає глядачів лохами — Луценко про підозру Медведчукуhttps://racurs.ua/ua/n154488-scenaryst-vvajaie-glyadachiv-lohamy-lucenko-pro-pidozru-medvedchuku.htmlРакурс
Юрій Луценко, колишній генеральний прокурор України, вважає події, пов’язані з оголошенням вчора, 11 травня, підозри у держзраді народному депутату з «Опозиційної платформи — За життя» Віктору Меведчуку, «кіном».
Про це Луценко заявив у повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
За словами Луценка, він 11 травня видалив раніше опублікований коментар про те, що Медведчуку дали втекти з України, оскільки «не хотів бути песимістом».
Подумав, що ну не можна ж так тупо розводити глядачів! Сподівався, що спецслужби просто тягнуть паузу перед бурхливим фіналом. Але ні. Сценарист таки вважає глядачів лохами, — заявив Луценко.
За словами Луценка, востаннє таке «кіно» в Україні відбувалося у 1999 році — у справі колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка, якому спочатку дозволили виліт з України, а згодом вже проголосували за скасування недоторканності.
Тепер процедури скасування депутатського імунітету у Верховній Раді нема. Підозра була підписана до прильоту Медведчука з Москви. І з нею не змогли затримати його ні в аеропорту, ні на трасі, ні на параді, ні після, — наголошує Луценко.