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Ракурс
Юрій Луценко, фото: «Вікіпедія»

Сценарист вважає глядачів лохами — Луценко про підозру Медведчуку

12 тра 2021, 12:22
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Юрій Луценко, колишній генеральний прокурор України, вважає події, пов’язані з оголошенням вчора, 11 травня, підозри у держзраді народному депутату з «Опозиційної платформи — За життя» Віктору Меведчуку, «кіном».

Про це Луценко заявив у повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Луценка, він 11 травня видалив раніше опублікований коментар про те, що Медведчуку дали втекти з України, оскільки «не хотів бути песимістом».

Подумав, що ну не можна ж так тупо розводити глядачів! Сподівався, що спецслужби просто тягнуть паузу перед бурхливим фіналом. Але ні. Сценарист таки вважає глядачів лохами, — заявив Луценко.

За словами Луценка, востаннє таке «кіно» в Україні відбувалося у 1999 році — у справі колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка, якому спочатку дозволили виліт з України, а згодом вже проголосували за скасування недоторканності.


Тепер процедури скасування депутатського імунітету у Верховній Раді нема. Підозра була підписана до прильоту Медведчука з Москви. І з нею не змогли затримати його ні в аеропорту, ні на трасі, ні на параді, ні після, — наголошує Луценко.

Джерело: Ракурс


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