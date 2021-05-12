Юрій Луценко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n154488-scenaryst-vvajaie-glyadachiv-lohamy-lucenko-pro-pidozru-medvedchuku.html

Ракурс

Юрій Луценко, колишній генеральний прокурор України, вважає події, пов’язані з оголошенням вчора, 11 травня, підозри у держзраді народному депутату з «Опозиційної платформи — За життя» Віктору Меведчуку, «кіном».

Про це Луценко заявив у повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Луценка, він 11 травня видалив раніше опублікований коментар про те, що Медведчуку дали втекти з України, оскільки «не хотів бути песимістом».

Подумав, що ну не можна ж так тупо розводити глядачів! Сподівався, що спецслужби просто тягнуть паузу перед бурхливим фіналом. Але ні. Сценарист таки вважає глядачів лохами, — заявив Луценко.

За словами Луценка, востаннє таке «кіно» в Україні відбувалося у 1999 році — у справі колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка, якому спочатку дозволили виліт з України, а згодом вже проголосували за скасування недоторканності.