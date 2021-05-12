Дія. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n154487-tuzyk-na-samoizolyaciyi-u-moz-prosyat-ne-fotografuvaty-v-diyi-sobak.html

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Курйозну заувагу користувачам державного порталу «Дія» зробило Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Чиновники попросили не фотографувати замість себе собак та техніку під час перебування на самоізоляції. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер на брифінгу сьогодні, 12 травня.

Повідомляється, що в додатку «Дій вдома», який застосовується для проходження самоізоляції під час епідемії коронавірусу, деякі користувачі фотографують не своє обличчя, як це передбачає додаток, а своїх собак, дітей, інші частини тіла та навіть комп’ютерну техніку.

У додатку є необхідність зробити своє фото, щоби потім із ним звіритися. Люди фотографують дітей, тварин, себе в дзеркалах, свої фотографії, частини тіла, комп’ютери фотографують, якусь техніку. І, звісно, що виникають питання, пов’язані з тим, що щось потім не спрацьовує при верифікації, — розповіли в МОЗ.



У відомстві закликають українців не гратися з додатком, оскільки це може спричинити проблеми з верифікацією. Також користувачі, які зробили неправильне фото в додатку, навантажують питаннями контакт-центр МОЗ, який розв’язує більш нагальні питання, такі як госпіталізація людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обов’язкову самоізоляцію чи карантин тепер не потрібно проходити українцям, які їдуть додому вакцинуватися від коронавірусу. Кабінет міністрів скасував обов’язкову самоізоляцію для громадян, які в’їжджають у країну з метою вакцинуватися. Для цього необхідно мати при собі запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.