Дія. Фото: УП

https://racurs.ua/n154487-tuzik-na-samoizolyacii-v-minzdrave-prosyat-ne-fotografirovat-v-diyi-sobak.html

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Курьезное замечание пользователям государственного портала «Дія» сделало Министерство здравоохранения.

Чиновники попросили не фотографировать вместо себя собак и технику во время пребывания на самоизоляции. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер на брифинге сегодня, 12 мая.

Сообщается, что в приложении «Дій вдома», которое применяется для прохождения самоизоляции во время эпидемии коронавируса, некоторые пользователи фотографируют не свое лицо, как это предусматривает приложение, а своих собак, детей, другие части тела и даже компьютерную технику.

В приложении есть необходимость сделать свое фото, чтобы потом с ним свериться. Люди фотографируют детей, животных, себя в зеркалах, свои фотографии, части тела, компьютеры фотографируют, какую-то технику. И, конечно, что возникают вопросы, связанные с тем, что что-то потом не срабатывает при верификации, — рассказали в Минздраве.



В ведомстве призывают украинцев не играться с приложением, поскольку это может привести к проблемам с верификацией. Также пользователи, которые сделали неправильное фото в приложении, нагружают вопросами контакт-центр Минздрава, который решает более насущные вопросы, такие как госпитализация людей.

Напомним, ранее мы сообщали, что обязательную самоизоляцию или карантин теперь не нужно проходить украинцам, которые едут домой вакцинироваться от коронавируса. Кабинет министров отменил обязательную самоизоляцию для граждан, въезжающих в страну с целью вакцинироваться. Для этого необходимо иметь при себе приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором.