ЧАЕС. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154486-yaderni-reakciyi-na-chaes-nalyakaly-vchenyh-naskilky-ce-nebezpechno.html

Ракурс

Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС) налякала вчених несподіваними ядерними реакціями усередині — у масах уранового палива почалися реакції поділу.

Тепер науковці намагаються визначити ступінь небезпеки явища, і зрозуміти, чи потрібно втручатися в процес, щоби запобігти ще одній аварії. Про це повідомляє Science.

Повідомляється, що ядерні реакції всередині електростанції прокинулися зовсім нещодавно, але найстрашнішим у цьому є те, що реакція відбувається в недоступному через завали та підтоплення приміщенні. На спостерігання за реакціями у вчених є в запасі ще кілька років. Наразі дослідники встановили, що реакцію викликало те, що графітові стрижні змішалися з піском та перетворилися на лаву, і через розломи в реакторі перетекли до підвальних приміщень, де затверділи. Однак із часом туди почала просочуватися вода, що стала каталізатором ядерної реакції.

Одним із чинників появи зайвої вологи стали ґрунтові води, а підняття води спровокувала стіна в ґрунті. Її побудували для того, щоби радіаційна вода не заражала навколишні ґрунтові води. Через те, що ця вода не витікала, вона почала підійматися, поступово затоплюючи підвальні приміщення. Другим чинником називають дощі — саркофаг протікав, а тому вода просочувалася всередину. Через те, що вона постійно контактувала з паливовмісними матеріалами, у підвальних приміщеннях накопичилися води з радіонуклідами.

Дослідники впевнені, що висихання радіоактивної води робить нейтрони більш, а не менш ефективними під час розщеплення ядер урану, проте зараз вони не можуть пояснити, чому це відбувається. Натомість вчені зауважують, що остерігатися другого Чорнобиля не варто, проте будь-яка вибухова реакція може частково обвалити укриття, а весь НБК буде заповнений радіоактивним пилом, що зараз зібрався в підвальних приміщеннях.

Наразі відомо, що ситуація на ЧАЕС стабільна, але необхідний пильний моніторинг науковцями. Підстав говорити про можливість нової аварії немає, оскільки ядерне паливо не може без каталізатора змінити фізичну структуру і розпочати подальше ділення на атоми.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що аварія на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) сталася в 1986 році, але багато документів про цю подію були засекречені радянською владою. Служба безпеки України (СБУ) презентувала другу частину збірника «Чорнобильське досьє КДБ. Від будівництва до аварії», у якій опубліковані секретні документи про аварію на ЧАЕС.

Джерело: Science