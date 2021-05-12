ЧАЭС. Фото: IStock

https://racurs.ua/n154486-yadernye-reakcii-na-chaes-napugali-uchenyh-naskolko-eto-opasno.html

Ракурс

Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС) напугала ученых неожиданными ядерными реакциями внутри — в массах уранового топлива начались реакции деления.

Теперь ученые пытаются определить степень опасности явления, и понять, нужно ли вмешиваться в процесс, чтобы предотвратить еще одну аварию. Об этом сообщает Science.

Сообщается, что ядерные реакции внутри электростанции пробудились совсем недавно, но самым страшным в этом является то, что реакция происходит в недоступном из-за завалов и подтопления помещении. На наблюдение за реакциями у ученых есть в запасе еще несколько лет. Сейчас исследователи установили, что реакцию вызвало то, что графитовые стержни смешались с песком и превратились в лаву, которая через разломы в реакторе перетекла в подвальные помещения, где затвердела. Однако со временем туда начала просачиваться вода, ставшая катализатором ядерной реакции.

Одним из факторов появления лишней влаги стали грунтовые воды, а поднятие воды спровоцировала стена в грунте. Ее построили для того, чтобы радиационная вода не заражала окружающие грунтовые воды. Так что из-за того, что эта вода не вытекала, она начала подниматься, постепенно затапливая подвальные помещения. Вторым фактором называют дожди — саркофаг протекал, поэтому вода просачивалась внутрь. Так как она постоянно контактировала с топливосодержащими материалами, в подвальных помещениях накопились воды с радионуклидами.

Исследователи уверены, что высыхание радиоактивной воды делает нейтроны более, а не менее эффективными при расщеплении ядер урана, однако сейчас они не могут объяснить, почему это происходит. В то же время ученые отмечают, что остерегаться второго Чернобыля не стоит, однако любая взрывная реакция может частично обвалить укрытия, а весь НБК будет заполнен радиоактивной пылью, которая сейчас собралась в подвальных помещениях.

Известно, что ситуация на ЧАЭС стабильна, но требует тщательного мониторинга учеными. Оснований говорить о возможности новой аварии нет, поскольку ядерное топливо не может без катализатора изменить физическую структуру и начать дальнейшее деление на атомы.

Напомним, ранее мы сообщали, что авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошла в 1986 году, но много документов об этом событии были засекречены советской властью. Служба безопасности Украины (СБУ) презентовала вторую часть сборника «Чернобыльская досье КГБ. От строительства до аварии», в которой опубликованы секретные документы об аварии на ЧАЭС.

Источник: Science