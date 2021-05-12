Пьяный водитель перевернул бетономешалку в Киеве. Фото:

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Ракурс

Дорожно-транспортное происшествие с масштабными последствиями произошло утром 12 мая в Киеве.

На проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе города образовался серьезная пробка из-за бетономешалки Mersedes. Правоохранители предварительно установили, что водитель грузовика не справился с управлением и многотонная машина перевернулась. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

У 53-летнего водителя «Мерседеса» правоохранители увидели признаки алкогольного опьянения. Тест на приборе «Драгер» показал 1,44 промилле. На виновника аварии инспекторы составили протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Водителя и пассажира пришлось госпитализировать.

Трагедии с жертвами удалось чудом избежать. На видео, которое распространили в сети видно, как перед опрокидыванием бетоносмесителя проехал велосипедист. К тому же за самим спецавтомобилем ехал еще один киевлянин на велосипеде. Также чудом не случилось столкновения с автомобилем, который ехал по встречной полосе.

После ДТП правоохранителям трудно разблокировать движение, поскольку надо перевернуть 40-тонную бетономешалку и поставить ее на колеса.

Напомним, 1 мая в Киеве в результате ДТП погибла 18-летняя девушка и еще одна пассажирка получила травмы. Следователи установили, что пьяный водитель не остановился по требованию полиции, а дальше не справился с управлением и протаранил светофор.