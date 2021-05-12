П’яний водій перевернув бетонозмішувач у Києві. Фото:

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Ракурс

Дорожньо-транспортна пригода з масштабними наслідками сталася вранці 12 травня в Києві.

На проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі міста утворився серйозніший затор через бетонозмішувач Mersedes. Правоохоронці попередньо встановили, що водій вантажівки не впорався з керуванням і багатотонна машина перекинулася. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Києва.

У 53-річного водія «Мерседеса» правоохоронці помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Тест на приладі «Драгер» показав 1,44 проміле. На винуватця аварії інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Водія та пасажира довелося госпіталізувати.

Трагедії з жертвами вдалося дивом уникнути. На відео, яке поширили в мережі видно, як перед перекидання бетонозмішувача проїхав велосипедист. До того ж за самим спецавтомобілем їхав ще один киянин на велосипеді. Також дивом уникнуло зіткнення й авто, яке їхало зустрічною смугою.

Після ДТП правоохоронцям важко розблокувати рух, оскільки треба перевернути 40-тонний бетонозмішувач та поставити його на колеса.

Нагадаємо, 1 травня в Києві внаслідок ДТП загинула 18-річна дівчина та ще одна пасажирка дістала травми. Слідчі встановили, що п’яний водій не зупинився на вимогу поліції, а далі не впорався з керуванням та протаранив світлофор.