Ракетна війна між Ізраїлем та Палестиною — що відбувається

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Ракетна війна між Ізраїлем та Палестиною триває вже другу добу. Бойовики руху ХАМАС та угруповання «Ісламський джихад» атакували ракетами міста у центральній частині Ізраїлю.

Під обстріл потрапили Тель-Авів і населені пункти поруч. В Ізраїлі загинули п’ятеро людей, в секторі Газа — 35. Удень 12 травня авіація Армії оборони Ізраїлю продовжує завдавати авіаудари по об'єктах бойовиків в північній частині сектора Гази, звідки тривають обстріли міста Натів а-Асара і інших населених пунктів на кордоні.

«Залізний купол» має прогалини

Минулої ночі з Гази бойовики випустили понад 200 ракет по Ізраїлю, всього за півтори доби ХАМАС здійснив вже більше тисячі пусків. Частину з них перехопила ізраїльська система протиповітряної оборони «Залізний купол», частина — впали на території сектору Газа, не долетівши до ізраїльських міст. Ізраїльська армія у відповідь розпочала в Газі операцію «Страж Стіни», адже декілька ракет спричинили руйнування та жертви і в Ізраїлі.

Понад 100 ракет були випущені по Тель-Авіву і стільки ж по місту Беер-Шеві. Кілька ракет потрапили просто у будівлі і автомобілі в Ізраїлі, загинули п’ятеро ізраїльтян. Серед загиблих 52-річний чоловік і його 16-річна донька — ракета влучила у їхній автомобіль в місті Лод уранці в середу. Дві жінки були вбиті в місті Ашкелоні 11 травня, а ввечері ще одна жінка була убита ракетою, що поцілила в місто Рішон ле-Ціон.

Відповідь ЦАХАЛу

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в свою чергу заявила, що ліквідувала двох високопоставлених лідерів ХАМАС — начальника відділу безпеки військової розвідки ХАМАС Хасана Каугі і його заступника Ваїля Іссу. Ці військові перебували у висотній будівлі. Армія Ізраїлю заявляє, що попередила мирних жителів і надала час для евакуації з будівлі ХАМАС перед авіаударом.

ЦАХАЛ влучив у ще півтисячі ключових об'єктів бойовиків, включаючи будинки трьох високопоставлених лідерів ХАМАС. Повідомляють про «десятки вбитих бойовиків ХАМАС».

За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, загинули 35 людей, в тому числі 12 дітей і три жінки. Ще 233 людини отримали поранення.

Авіація обстріляла десятки об'єктів, пов’язані з бойовиками та знищила майже усі поліцейські відділки, зокрема головний штаб поліції. Операція Ізраїлю проти бойовиків триває.

Реакція світу

Через загострення в Газі Радбез ООН 12 травня проведе екстрене засідання через загострення між Ізраїлем та Палестиною. Вона стане другою за останні три дні — в ході попередньої США запобігли прийняття антиізраїльській декларації.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що якщо Рада безпеки не зможе дійти згоди і цього разу, Анкара передасть питання на розгляд Генеральної асамблеї ООН.

Спеціальний представник ООН з близькосхідного мирного процесу Тор Веннесланд закликала сторони негайно припинити вогонь, оскільки «ескалація призведе до повномасштабної регіональної війни», а «платити ціну війни доведеться простим людям».

10 травня Норвегія винесла на розгляд Радбезу документ, в якому різко засуджувалися дії Ізраїлю, містився заклик припинити поселенську діяльність, виселення палестинців і руйнування будинків. У ньому також містилася вимога забезпечити свободу маніфестацій.

Під тиском США і Великої Британії в проект резолюції внесли поправки про засудження ракетних обстрілів ізраїльської території. Однак США відмовилися голосувати, пояснивши це небажанням заважати переговорам щодо припинення вогню.

Напередодні ХАМАС висунув ультиматум — вивести всіх ізраїльських військових і поліцію з Храмової гори і з кварталу Шейх Джар в Єрусалимі, де з 7 травня тривають заворушення та сутички. 10 травня о 18.00 по околицях Єрусалиму ХАМАС завдав перший ракетний удар.

Незабаром бойовики почали масований ракетний удар по півдню Ізраїлю і випустили понад 300 ракет, а армія у відповідь почала операцію в секторі Гази під назвою «Страж Стіни».