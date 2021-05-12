Сотни ракет в небе Израиля — что происходит в секторе Газа

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Ракурс

Ракетная война между Израилем и Палестиной продолжается уже вторые сутки. Боевики движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад» атаковали ракетами города в центральной части Израиля.

Под обстрел попали Тель-Авив и населенные пункты рядом. В Израиле погибли пять человек, в секторе Газа — 35. Днем 12 мая авиация Армии обороны Израиля продолжает наносить авиаудары по объектам боевиков в северной части сектора Газы, откуда ведутся обстрелы города Натив-а-Асара и других населенных пунктов на границе.

У «Железного купола» есть дыры

Прошлой ночью из Газы боевики выпустили более 200 ракет по Израилю, всего за полтора суток ХАМАС совершил уже более тысячи пусков. Часть из них перехватила израильская система противовоздушной обороны «Железный купол», часть — упали на территории сектора Газа, не долетев до израильских городов. Израильская армия в ответ начала в Газе операцию «Страж Стены», поскольку попадание нескольких ракет вызвали разрушения и жертвы в Израиле.

Более 100 ракет были выпущены по Тель-Авиву и столько же по городу Беэр-Шева. Несколько ракет попали в здание и автомобили, погибли пять израильтян. Среди погибших 52-летний мужчина и его 16-летняя дочь — ракета попала в их автомобиль в городе Лод утром в среду. Две женщины были убиты в городе Ашкелоне 11 мая, а вечером еще одна женщина была убита ракетой, попавшей в город Ришон ле-Цион.

Ответ ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала двух высокопоставленных лидеров ХАМАС — начальника отдела безопасности военной разведки Хасана Кауги и его заместителя Ваиля Иссу. Эти военные находились в высотном здании. Армия Израиля заявляет, что предупредила мирных жителей и предоставила время для эвакуации из здания ХАМАС перед авиаударом.

ЦАХАЛ попал в еще полтысячи ключевых объектов боевиков, включая дома трех высокопоставленных лидеров ХАМАС. Сообщают о «десятках убитых боевиков ХАМАС».

По данным Министерства здравоохранения Газы, погибли 35 человек, в том числе 12 детей и три женщины. Еще 233 человека получили ранения.

Авиация обстреляла десятки объектов, связанные с боевиками и уничтожила почти все полицейские участки, в том числе главный штаб полиции. Операция Израиля против боевиков продолжается.

Реакция мира

Из-за обострения в Газе Совбез ООН 12 мая проведет экстренное заседание. Оно станет вторым за последние три дня — на предыдущем США залокировали принятие антиизраильской декларации.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если Совет Безопасности не сможет договориться и на этот раз, то Анкара передаст вопрос на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН.

Специальный представитель ООН по ближневосточному мирному процессу Топ Веннесланд призвал стороны немедленно прекратить огонь, поскольку «эскалация приведет к полномасштабной региональной войне», а «платить цену войны придется простым людям».

10 мая Норвегия вынесла на рассмотрение Совбеза документ, в котором резко осуждались действия Израиля, содержался призыв прекратить поселенческую деятельность, выселение палестинцев и разрушение домов. В нем также содержалось требование обеспечить свободу манифестаций.

Под давлением США и Великобритании в проект резолюции внесли поправки об осуждении ракетных обстрелов израильской территории. Однако США отказались голосовать, объяснив это нежеланием мешать переговорам о прекращении огня.

Накануне ХАМАС выдвинул ультиматум — вывести всех израильских военных и полицию из квартала Шейх Джар в Иерусалиме, где с 7 мая продолжаются беспорядки и столкновения. 10 мая в 18.00 по окрестностям Иерусалима ХАМАС нанес первый ракетный удар.

Вскоре боевики начали массированный ракетный удар по югу Израиля и выпустили более 300 ракет, а армия в ответ начала операцию в секторе Газа под названием «Страж Стены».