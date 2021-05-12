Последствия беспорядков в израильском городе Лод, фото: Times of Israel

https://racurs.ua/n154483-grajdanskaya-voyna-v-izrailskom-gorode-obyavleno-chrezvychaynoe-polojenie.html

Ракурс

В Израиле в расположенном в 20 км от Тель-Авива городе Лод вечером 11 мая вспыхнули беспорядки между арабскими и еврейскими жителями.

В связи с этим в городе объявлено чрезвычайное положение, сообщает издание Times of Israel.

Комиссар полиции называет эту ситуацию беспрецедентной, а мэр города Яир Ревиво характеризует ее как «гражданскую войну» и просит премьера Израиля Беньямина Нетаньяху ввести в город войска.

Сообщается, что в результате беспорядков были подожжены три синагоги и ряд магазинов, а также десятки автомобилей. В город срочно были направлены дополнительные силы полиции для восстановления порядка.

В результате беспорядков, по сообщениям СМИ, были ранены не менее 12 человек.

Также полиция арестовала 34-летнего еврейского жителя Лорда, который в ходе противостояния открыл огонь по толпе, в результате чего мог погибнуть один из арабских жителей, сообщает 7Kanal.

Адвокат задержанного утверждает, что его клиент защищал себя и других местных жителей начал стрелять от нападения вооруженных дубинками и «коктейлями Молотова» погромщиков.

В Лоде за ночь полиция задержала десятки людей. Беспорядки наблюдались и в других городах страны, в частности в Яффе и Тель-Авиве.

�A synagogue is burning in Lod



pic.twitter.com/Qk0smCbtow — Gabriel Hébert-Røuillier (@Gab_H_R) May 11, 2021

Источник: Times of Israel