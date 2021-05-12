Наслідки заворушень в ізраїльському місті Лод, фото: Times of Israel

https://racurs.ua/ua/n154483-gromadyanska-viyna-v-izrayilskomu-misti-ogolosyly-nadzvychaynyy-stan.html

Ракурс

В Ізраїлі у розташованому за 20 км від Тель-Авіва місті Лод ввечері 11 травня спалахнули заворушення між арабськими та єврейськими жителями.

У зв’язку з цим у місті оголошено надзвичайний стан, повідомляє видання Times of Israel.

Комісар поліції називає цю ситуацію безпрецедентною, а мер міста Яїр Ревіво характеризує її як «громадянську війну» та просить прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху ввести у місто війська.

Повідомляється, що в результаті заворушень були підпалені три синагоги і низка магазинів, а також десятки автомобілів. До міста терміново були направлені додаткові сили поліції для відновлення порядку.

В результаті заворушень, за повідомленнями ЗМІ, було поранено щонайменше 12 осіб.

Також поліція заарештувала 34-річного єврейського жителя Лорда, який в ході протистоянь відкрив вогонь по натовпу, в результаті чого міг загинути один із арабських жителів, повідомляє 7Kanal.

Адвокат затриманого стверджує, що його клієнт захищав себе та інших місцевих жителів почав стріляти від нападу озброєних палицями та «коктейлями Молотова» погромників.

У Лоді за ніч поліція затримала десятки людей. Також заворушення спостерігалися і в інших містах країни, зокрема в Яффі та Тель-Авіві.

�A synagogue is burning in Lod



pic.twitter.com/Qk0smCbtow — Gabriel Hébert-Røuillier (@Gab_H_R) May 11, 2021

Джерело: Times of Israel