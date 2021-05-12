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Три COVID-вакцини розробляє Україна. Фото: lb.ua

Три COVID-вакцини розробляє Україна — Ляшко повідомив подробиці

12 тра 2021, 11:09
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Україна розробляє три вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.

Одну з вакцин розробляють фахівці Інституту біології клітини в Львові, керує проектом академік Андрій Сибірний. Білок COVID-2019 вирощують у штучних умовах на дріжджах, а потім його очищають в біореакторі. Про це 12 травня розповів державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв’ю виданню «Сегодня».

Другий препарат створюють в Інституті біохімії ім. Палладіна в Києві під керівництвом академіка Сергія Комісаренка. Дослідження тривають у двох напрямках — за схожою технологією штучного вирощування ослабленого білка коронавірусу та мРНК-вакцина.

Третя вакцина виготовляється за кошти приватних інвесторів. Вакцину розробляє Українська ПрАТ «Діапроф Мед», а в проекті бере участь епідеміолог Михайло Фаворов. Розробник заявляє, що домігся нейтралізації вірусу на рівні клітини.


Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов днями заявив, що Україна має три прототипи вакцин від коронавірусної хвороби COVID-19. Для завершення доклінічних випробувань потрібна лабораторія відповідного класу захисту BSL-3.

Джерело: «Сегодня»

Джерело: Ракурс


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