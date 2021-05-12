Три COVID-вакцины разрабатывает Украина. Фото: lb.ua

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Украина разрабатывает три вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.

Одну из вакцин разрабатывают специалисты Института биологии клетки в Львове, руководит проектом академик Андрей Сибирный. Белок COVID-2019 выращивают в искусственных условиях на дрожжах, а затем его очищают в биореакторе. Об этом 12 мая рассказал государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию «Сегодня».

Второй препарат создают в Институте биохимии им. Палладина в Киеве под руководством академика Сергея Комиссаренко. Исследования ведутся в двух направлениях — по схожей технологии искусственного выращивания ослабленных белка коронавируса и мРНК-вакцина.

Третья вакцина изготавливается за средства частных инвесторов. Вакцину разрабатывает украинская ЧАО «Диапроф Мед», а в проекте участвует эпидемиолог Михаил Фаворов. Разработчик заявляет, что добился нейтрализации вируса на уровне клетки.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на днях заявил, что Украина имеет три прототипы вакцин от коронавирусной болезни COVID-19. Для завершения доклинических испытаний нужна лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3.

Источник: «Сегодня»