Необычные планеты с двумя солнцами оказались пригодными для жизни

Планета. Фото: IStock

https://racurs.ua/n154481-neobychnye-planety-s-dvumya-solncami-okazalis-prigodnymi-dlya-jizni.html

Ракурс

Космос может стать будущим местом жительства людей, поскольку ученые продолжают обнаруживать пригодные для жизни планеты.

Так, международная группа ученых из ОАЭ и США выяснила, какие системы с двойными звездами могут иметь потенциально пригодные для жизни планеты. Соответствующие результаты исследования астрономов опубликованы в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

Сообщается, что ученые проанализировали информацию, собранную космическим телескопом Kepler, о девяти планетных системах, а именно:

Kepler-16;

Kepler-34;

Kepler-35;

Kepler-38;

Kepler-64;

Kepler-413;

Kepler-453;

Kepler-1647;

Kepler-1661.

Во время изучения исследователи учитывали такие параметры планет, как масса звезд, их яркость, а также удаленность планеты от солнца. Для проверки потенциальной приспособленности экзопланет для жизни использовались ранее выведенные уравнения, а не моделирование, которое требовало большего количества времени и ресурсов.

Оказалось, что наличие гигантской планеты в большинстве систем не исключает существования потенциально подходящих для жизни миров. Так, выяснилось, что Kepler-16 и Kepler-1647 содержат газовые гиганты, которые неудачно расположены для создания стабильной зоны обитаемости. Зона обитаемости — это область в космосе, в которой планеты получают достаточно тепла от звезды, чтобы вода на них существовала в жидкой фазе.

Однако планеты Kepler-34, Kepler-35, Kepler-38, Kepler-64 и Kepler-413 могут иметь пригодные для существования жизни планеты, при этом наиболее благоприятными являются Kepler-35, −38 и −64.

В то же время, существует еще одно ограничение, которое влияет на то, насколько обитаемой является планета, а именно — стабильность орбиты самой планеты. Если планета выходит из зоны обитаемости, ее океаны могут выкипеть либо замерзнуть вместе с атмосферой. По словам астрономов, если они определят планеты с подходящей орбитой, то в дальнейшем получится рассчитать, сколько световой радиации они получают от родительских звезд.

Напомним, ранее мы сообщали, что уникальную экзопланету KOI-5Ab, которая находится в тройной звездной системе, астрономы обнаружили в созвездии Лебедя.