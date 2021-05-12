Виктор Медведчук. Фото: УП

https://racurs.ua/n154480-avto-medvedchuka-ne-davali-evakuirovat-neizvestnye-video-incidenta.html

Ракурс

Виктор Медведчук, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», подозревается в госизмене.

После обысков в доме народного избранника в Киеве эвакуатор хотел забрать его автомобиль, но неизвестные заблокировали работу эвакуатора. Об этом сообщает «Громадське».



До будинку Медведчука прибули люди у чорному. Представилися сусідами й небайдужими громадянами. Заважали евакуатору забрати автівку лідера ОПЗЖ pic.twitter.com/qpkEoov23W — hromadske (@HromadskeUA) May 11, 2021

Сообщается, что вчера вечером, 11 мая, к дому Виктора Медведчука на улице Монтажников пришли ориентировочно 20 неизвестных мужчин в черном, которые представились соседями нардепа. Когда эвакуатор хотел забрать авто Медведчука, припаркованное на дороге, мужчины заявили, что сейчас отгонят машину.

Машину жалко, сейчас поцарапают. Я ее в прошлом году хотел купить, — заявил один из неизвестных мужчин.

После этого люди в черном остались дежурить под домом. Также отмечается, что авто Виктора Медведчука хотели эвакуировать из-за административного правонарушения, а не из-за уголовного дела, в котором он является фигурантом.

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктора Медведчука, нардепа и лидера ОПЗЖ, ищут украинские правоохранители, чтобы вручить подозрение по трем статьям Уголовного кодекса. Обыски в доме, где проживает кум российского президента и его жена Оксана Марченко, закончились в час ночи 12 мая. Самого Медведчука в доме не было.

Источник: Громадське