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Віктор Медведчук. Фото: УП

Авто Медведчука не давали евакуювати невідомі — відео інциденту

12 тра 2021, 10:39
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Віктор Медведчук, один із лідерів партії «Опозиційна платформа — За життя», підозрюється в держзраді.

Після обшуків у домі народного обранця у Києві евакуатор хотів забрати його автомобіль, але невідомі заблокували роботу евакуатору. Про це повідомляє «Громадське».

Повідомляється, що вчора увечері, 11 травня, до будинку Віктора Медведчука на вулиці Монтажників прийшли орієнтовно 20 невідомих чоловіків у чорному, які представилися сусідами нардепа. Коли евакуатор хотів забрати авто Медведчука, яке було припарковане на дорозі, чоловіки заявили, що зараз відженуть авто.

Машину шкода, зараз пошарпають. Я її торік хотів купити, — заявив один із невідомих чоловіків.

Після цього люди в чорному залишилися чергувати під будинком. Також наголошується, що авто Віктора Медведчука хотіли евакуювати через адміністративне правопорушення, а не через кримінальну справу, у якій він є фігурантом.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктора Медведчука, нардепа й лідера ОПЗЖ, шукають українські правоохоронці аби вручити підозру за трьома статями Кримінального кодексу. Обшуки в будинку, де проживає кум російського президента і його дружина Оксана Марченко, закінчилися о першій годині ночі 12 травня. Самого Медведчука в будинку не було.

Джерело: Громадське


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