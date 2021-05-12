Віктор Медведчук. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n154480-avto-medvedchuka-ne-davaly-evakuuvaty-nevidomi-video-incydentu.html

Ракурс

Віктор Медведчук, один із лідерів партії «Опозиційна платформа — За життя», підозрюється в держзраді.

Після обшуків у домі народного обранця у Києві евакуатор хотів забрати його автомобіль, але невідомі заблокували роботу евакуатору. Про це повідомляє «Громадське».

До будинку Медведчука прибули люди у чорному. Представилися сусідами й небайдужими громадянами. Заважали евакуатору забрати автівку лідера ОПЗЖ pic.twitter.com/qpkEoov23W — hromadske (@HromadskeUA) May 11, 2021

Повідомляється, що вчора увечері, 11 травня, до будинку Віктора Медведчука на вулиці Монтажників прийшли орієнтовно 20 невідомих чоловіків у чорному, які представилися сусідами нардепа. Коли евакуатор хотів забрати авто Медведчука, яке було припарковане на дорозі, чоловіки заявили, що зараз відженуть авто.

Машину шкода, зараз пошарпають. Я її торік хотів купити, — заявив один із невідомих чоловіків.

Після цього люди в чорному залишилися чергувати під будинком. Також наголошується, що авто Віктора Медведчука хотіли евакуювати через адміністративне правопорушення, а не через кримінальну справу, у якій він є фігурантом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктора Медведчука, нардепа й лідера ОПЗЖ, шукають українські правоохоронці аби вручити підозру за трьома статями Кримінального кодексу. Обшуки в будинку, де проживає кум російського президента і його дружина Оксана Марченко, закінчилися о першій годині ночі 12 травня. Самого Медведчука в будинку не було.

Джерело: Громадське