Национализации нефтепровода из орбиты Медведчука начал Фонд госимущества

https://racurs.ua/n154479-nacionalizaciu-nefteprovoda-iz-orbity-medvedchuka-nachal-fond-gosimuschestva.html

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Наступление на бизнес Виктора Медведчука продолжается. На основании материалов НАБУ Фонд госимущества подал судебный иск для признания за государством права собственности на часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление». Его СМИ неоднократно называли аффилированным с нардепом Медведчуком.

Подача иска стала возможным благодаря завершенному в мае 2020 года расследованию Антикоррупционного бюро. Оно касалось действий эксперта, на основании недостоверного заключения которого суд отказал в признании национализации части нефтепродуктопроводов.

По ходатайству НАБУ и САП суд наложил арест на имущество комплекса.

Также в иске ФГИУ просит суд отменить государственную регистрацию права собственности ООО «ПрикарпатЗападтранс» и «Юго-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов» на указанное имущество.

НАБУ и САП завершили расследование действий эксперта, на основании недостоверного заключения которого суд в 2017 году отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов «Самара-Западное направление» за государством.

В постановлении судья ВАКС 23 февраля 2021 года запретил распоряжение, отчуждение и пользование объектами и линейными участками, которые непосредственно задействованы в обеспечении производственной деятельности упомянутого комплекса.

Напомним, что в 2021 году Украина начала национализацию нефтепровода «Самара — Западное направление». Президент ввел в действие решение СНБО, в котором нефтепровод должен быть передан в государственную собственность, а правительство определит, какой из органов власти будет отвечать его эксплуатацию.

Эксплуатантов трубопроводов связывают с Медведчуком. Украинский участок трубопровода «Самара — Западное направление» принадлежит компании «ПрикарпатЗападтранс» из Ровно. Через нее дизельное топливо из России и Беларуси прокачивается как для внутренних потребностей Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию.

Украинские СМИ сообщают, что владельцами компании являются белорусский бизнесмен Николай Воробей и немецкий гражданин Анатолий Шефер. При этом Шефера связывают с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.