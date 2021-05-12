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Ракурс
Лещенко. Фото: Политеко

Популяризирует Украину — Лещенко о московских гастролях жены (ВИДЕО)

12 мая 2021, 10:09
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Жена Лещенко, диджей Анастасия Топольская, оказалась в эпицентре скандала из-за своего выступления в Москве.

Ее муж, член наблюдательного совета «Укрзализныци» и экс-нардеп Сергей Лещенко, заявил, что выступление жены должно было послужить поддержкой для людей, которые стали жертвами режима президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил в эфире «4 канала».

По его словам, жена поучаствовала в мероприятии, в котором было задействовано большое количество представителей ЛГБТ-сообщества, являющихся жертвами притеснений со стороны российских властей.

Нужно поддерживать тех маргинализированных, которые умирают фактически, которых убивают из-за режима Путина. В частности ее поездка служила поддержкой для людей, которые являются прямыми жертвами режима Путина, — заявил Лещенко.

Он отметил, что информационный скандал по этому поводу начали раздувать олигархи, с которыми он борется. По мнению Лещенко, его жена является признанной в мире украинской исполнительницей электронной музыки, а потому она заслуживает на одобрение соотечественников.


Есть возможность для определенных информационных киллеров, которые выполняют задачи олигархов, с которыми я воюю последние несколько десятилетий, свести счеты… Их цель не ее задеть, а меня, — отметил экс-нардеп.

Напомним, ранее мы сообщали, что жена Лещенко, диджей Настя Топольская, впервые прокомментировала скандал, который разгорелся после ее поездки с концертом в Москву. Она поблагодарила «хейтеров и ботофермы» за то, что они вывели ее публикации в топ и сделали ее еще более популярной.

Источник: Ракурс


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