Доллар снова подешевел в Украине. Фото:

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Ракурс

Официальный курс гривны к доллару на 12 мая установил Национальный банк Украины.

Курс гривны установлен на уровне 27,67 грн за 1 долл. Таким образом стоимость доллара снизилась 9 коп. после роста накануне, поскольку 11 мая курс доллара составил 27,76 грн за 1 доллар. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Стоимость доллара на межбанке по состоянию на вчерашнее утро в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 27,69 грн за 1 долл., а курс в покупке до 27,67 грн за 1 долл. На межбанке курс евро в продаже вырос на 8 коп. до 32,57 грн за 1 евро.

По информации финансовых аналитиков, 11 мая на торгах периодически появлялись крупные покупатели, но валютные котировки все равно проседали под давлением предложения практически всю активную фазу сессии. Вчера экспортеры распродавали валютную выручку, которая была зачислена им за пятницу и частично за 10 мая, но покупатели явно не спешили заключать сделки и выжидали максимально низких ценников продавцов. За это продавцам валюты приходилось постепенно соглашаться со всеми желаниями покупателей. Национальный банк Украины 11 мая на торги не выходил.

Напомним, 11 мая сообщалось, что официальный курс доллара вырос после незначительного снижения, а евро рос второй день подряд.